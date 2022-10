Żabka rusza z kampanią - Uwolnij swój czas

Jak zaznacza, Grupa Żabka od dawna pracuje nad rozwiązaniami, które teraz owocują ułatwieniem codzienności klientów, w myśl zasady "Rób to co lubisz, a my pomożemy Ci w tym co musisz". Żabka przestała być jedynie sklepem, stając się kompleksowym ekosystemem convenience; dziś poza zakupami w tradycyjnym sklepie oferuje także catering dietetyczny Maczfit i Dietly, zakupy z szybką dostawą do domu Żabka Jush czy Delio, a także szereg usług od nadawania paczki przez loterie, aż po możliwość wypłacania pieniędzy.