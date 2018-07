Zakaz handlu w niedziele. Czy 22 lipca sklepy są otwarte?

Zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje zwykle w pierwszą i w ostatnią niedzielę miesiąca. Wobec tego 22 lipca będzie dniem, gdzie w większości placówek handlowych zakupów nie zrobimy.



Z nowym prawem sieci i sklepy radzą sobie różnie. W mniejszych placówkach handlowych zdarza się, że za ladą staje po prostu właściciel. Jeśli bowiem ten warunek jest spełniony, to wtedy sklep może normalnie pracować. Może to być także ktoś z rodziny właściciela, o ile nie pracuje w sklepie w inne dni tygodnia.

Zakaz handlu w niedziele zmobilizował sieci do walki o klienta. Obniżkami kusiły już m.in. Biedronka, Tesco czy Lidl. Wszystko po to, aby Polacy zrobili przedweekendowe zakupy właśnie tam.

Zakaz handlu w niedzielę. OPZZ: ta ustawa to wsparcie dla firm kombinujących i źle płacących