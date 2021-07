WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse biuro rachunkowe + 2 wrocławpełna księgowość Informacja prasowa Wczoraj, 19-07-2021 12:03 Informacja prasowa Zakładasz działalność gospodarczą? Sprawdź 10 najlepszych Biur Rachunkowych we Wrocławiu Na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej stajesz przed wieloma kluczowymi decyzjami, jedną z nich jest wybór usług księgowych. Śpieszymy z pomocą! Mamy dla Ciebie zestawienie 10 najlepszych biur rachunkowych we Wrocławiu. Share Zakładasz działalność gospodarczą? Sprawdź 10 najlepszych Biur Rachunkowych we Wrocławiu Źródło: materiały partnera Wybór biura rachunkowego to dla każdego początkującego przedsiębiorcy jedna z ważniejszych, często strategicznych decyzji. W końcu to dział księgowy zajmie się kwestiami rachunkowymi, podatkowymi, ubezpieczeniowymi, a nawet kadrowo-płacowymi. Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych ma przełożenie na sukces finansowy przedsiębiorstwa. Komu powierzyć tak odpowiedzialne zadanie? Z pomocą przyjdzie nasze zestawienie 10 najlepszych biur rachunkowych we Wrocławiu. Wyłaniają się z niego cechy dobrej księgowej. Obok odpowiedniego wykształcenia, musi ona aktualizować swoją wiedzę, aby znać meandry zmieniającego się prawa. Powinna mieć bogate, najlepiej różnorodne doświadczenie, by orientować się w branży klienta. Wtedy stanie się równoprawnym partnerem biznesowym, którego rady będą cenili przedsiębiorcy. A co najważniejsze, będą ufali i prowadzili satysfakcjonującą współpracę. Tax4Business Tax4Business działa na rynku usług księgowych już od 10 lat. Ich działalność stale się rozwija, chętnie wdrażają nowoczesne technologie typu OCR, stawiając przy tym na komunikację online. Obecnie biuro zatrudnia 20 osób, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Tax4Business poprowadzi księgi handlowe oraz uproszczoną księgowość. Księgowość dla nich to jednak nie tylko obliczenie podatku, ale również pomoc w zapewnieniu płynności finansowej. Mogą to realizować poprzez prewencję windykacyjną. Na życzenie klienta sporządzą dowolne analizy finansowe, zajmą się obsługą kadrowo-płacową, przeprowadzą także szkolenia BHP. Nieważne, czy klient dopiero rozpoczyna biznesową drogę, czy posiada już doświadczenie i stabilność- na każdym etapie może liczyć na ich wsparcie. Potwierdzą to zadowoleni Klienci- Tax4Business ma najwięcej pozytywnych opinii w google ze wszystkich biur rachunkowych we Wrocławiu. Zobacz więcej na: www.tax4business.pl materiały partnera Tax4Business Źródło: materiały partnera Kancelaria Finansowa Mbonds Kancelaria Finansowa Mbonds specjalizuje się w usługach księgowych połączonych z poradami prawnymi. Ich misją jest kompleksowa pomoc w założeniu działalności gospodarczej i wyborze skutecznej księgowości. Kancelaria oferuje najtańsze na rynku konsultacje w zakresie założenia działalności gospodarczej, rejestracji spółki z o.o. oraz zatrudniania cudzoziemców. Ceny zawarte w cenniku to potwierdzają. Przykładowo: zakładanie spółek z o.o. od 800 zł, księgowość spółek z o.o. od 380 zł, księgowość dla firm od 100 zł, kadry i płace od 40 zł/os., porady gospodarcze 40 zł/h, pisanie pozwów i pism sądowych od 50 zł oraz obsługa adresu siedziby i biura wirtualnego 50 zł. Kancelaria Finansowa Mbonds udostępnia adres biura wirtualnego w prestiżowym miejscu w Rynku we Wrocławiu, a w cenie dodaje bezpłatne porady prawne, windykację i stałe doradztwo. Zobacz więcej na: www.kancelariambonds.pl materiały partnera Kancelaria Finansowa Mbonds Źródło: materiały partnera Prokorem.eu Prokorem sp. z o. o. funkcjonuje na rynku od 1987 r. Tworzy go zespół doświadczonych profesjonalistów, kompleksowo obsługujących każdą formę działalności gospodarczej. Dzięki temu wspiera klientów w prowadzeniu księgowości i w sprawach z zakresu kadr i płac. Oferuje doradztwo podatkowe oraz wsparcie prawne biznesu. Firma pomaga zarówno przy rozpoczynaniu działalności klienta poprzez m.in. pomoc przy wyborze opodatkowania i przygotowanie niezbędnej dokumentacji, jak i w dalszych etapach, poprzez tworzenie prognoz finansowych, monitowanie należności czy sporządzanie raportów i analiz finansowych. Biuro rachunkowe Prokorem gwarantuje zaangażowanie i rzetelność, a wszelkie procesy prowadzi w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym RODO. Firma stosuje bezpieczne systemy informatyczne, które gwarantują poufność i dyskrecję. Zobacz więcej na: www.prokorem.eu materiały partnera Prokorem.eu Źródło: materiały partnera Super Księgowy Super Księgowy to prężnie rozwijające się biuro rachunkowe z Jelcza- Laskowic. Zależy im na rozwoju biznesu swoich klientów, dlatego chętnie pokierują przez trudy prowadzenia działalności już od samego jej założenia, pomogą także w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Służą pomocą w założeniu spółki w systemie S24, przygotują politykę rachunkowości, a w razie potrzeby zajmą się likwidacją spółki z o. o. Opracują procedurę zachowania należytej staranności w VAT i wdrożą ją w firmie. Pomogą także w napisaniu wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Doradzą z jakich ulg może skorzystać osoba fizyczna w rocznym rozliczeniu PIT. Wykwalifikowany zespół biura Super Księgowy na bieżąco śledzi każdą zmianę w prawie podatkowym, dlatego potrafi sprawnie i na czas pomóc klientom w oszczędzeniu każdej złotówki i w optymalizacji podatkowej. Zobacz więcej na: www.superksiegowy.pl materiały partnera Super Księgowy Źródło: materiały partnera JWW JWW posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z małymi, średnimi i dużymi firmami reprezentującymi różne branże. Świadczy usługi księgowe, zajmuje się obsługą kadrowo-płacową, wykonuje analizy biznesowe, wprowadza firmy na rynek, ale także zajmuje się likwidacją spółek i zarządzaniem płatnościami. Pomaga przedsiębiorcom w zdobywaniu pozycji lidera, wskazując szanse i zagrożenia oraz ograniczając ryzyko podatkowe. JWW jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, co daje klientom dostęp do unikalnej wiedzy i inspirujących case study z całego świata. Jako pierwsze biuro rachunkowe w Polsce dołączyli do grona Global Alliott Alliance, dzięki czemu pozostają w stałym kontakcie z ekspertami z różnych dziedzin: konsultingu, prawa, doradztwa podatkowego i finansów. Na bieżąco śledzą pojawiające się na rynku trendy i aktualne branżowe informacje. Biuro Rachunkowe 51 Biuro Rachunkowe 51 oferuje sprawną i rzetelną obsługę księgową i kadrowo-płacową. Ich celem jest zdobycie zaufania przedsiębiorcy, aby mogli oni spokojnie poświęcić czas i energię na rozwój swoich biznesów. Dla zapewnienia sprawnej współpracy pomiędzy wszystkimi obszarami działalności pracownicy wykorzystują zdobyte dotąd wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i księgowego. Ich działalność objęta jest ochroną ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. W ofercie Biura Rachunkowego 51 znajduje się m.in.: pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, w pozyskaniu środków unijnych na różne cele, obsługa księgowa i kadrowo-płacowa oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE. Biuro Rachunkowe Super Księgi Biuro rachunkowe Super Księgi zadba o uporządkowanie dokumentów i poprowadzi księgowość tak, aby przedsiębiorcy mogli skupić się na rozwoju własnego biznesu. Dzięki współpracy z biurem rachunkowym zaoszczędzą czas, a pasjonatom powierzą prowadzenie rachunkowości, wypełnianie dokumentów, kontakt z urzędami takimi jak ZUS i urząd skarbowy oraz pracę w profesjonalnym programie do księgowości. Pracownicy biura Super Księgi przeczytają za klienta obowiązujące przepisy i zastosują je w praktyce, dzięki temu zyska on czas na pracę na rzecz swojego biznesu. Biuro Super Księgi zapewnia kompleksowość i wysoką jakość usług, pełen profesjonalizm oraz dogodne warunki współpracy, a także komunikację online wraz z darmowym programem fakturującym. Dzięki współpracy przedsiębiorca zyska zaufanego partnera biznesowego, któremu będzie mógł powierzyć sprawy księgowe i kadrowo-płacowe swojej firmy. Biuro Rachunkowe Meritum Biuro Rachunkowe Meritum istnieje od 1993 roku. Od początku istnienia kieruje swoją ofertę do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Proponuje współpracę w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, podatków oraz szeroko rozumianej rachunkowości jednostek gospodarczych i typu non-profit. Pracownikom biura zależy na dostosowaniu pracy do indywidualnych potrzeb klienta, dlatego proponują różnorodną formę kontaktu w ramach współpracy: od bezpośredniego, przez telefoniczny, po komunikację elektroniczną. Młody i ambitny zespół dba o stały i systematyczny rozwój w dziedzinach związanych z oferowanymi przez nich usługami. To sprawia, że są na bieżąco ze wszystkimi wprowadzanymi przez ustawodawcę zmianami. Dzięki temu mogą szybko reagować na zmiany, przeprowadzać procesy optymalizacyjne, ale także łagodzić ewentualne negatywne skutki zmian w przepisach. Biuro Rachunkowe Exactly Biuro Rachunkowe Exactly tworzy młody zespół posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości w formie pełnych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także optymalizacji podatkowej. Znają i potrafią obsługiwać różne programy księgowe, dzięki temu mogą prowadzić księgowość klientów, którzy chcieliby skorzystać z ich usług na dostarczanych przez siebie programach. Pracownicy są elastyczni i gotowi na negocjację warunków współpracy, aby jak najlepiej pomagać klientom w rozwoju ich biznesów poprzez rzetelne prowadzenie księgowości, kadr czy fachowe doradztwo. W dobie dynamicznych zmian podatkowych i zasad rozliczania dochodów, zespół pracowników Exactly na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę podczas szkoleń. Wszystko po to, by świadczyć profesjonalne i idealnie dopasowane do potrzeb usługi. Rachbiuro Biuro Obsługi Rachunkowej Rachbiuro zajmuje się outsourcingiem biznesowym, czyli świadczeniem usług rachunkowo-księgowych i kadrowo-płacowych dla przedsiębiorstw. Oferują prowadzenie ksiąg rachunkowych, spraw kadrowych, płacowych i ZUS. Prowadzą w imieniu Klienta wszelkie czynności i obowiązki urzędowe nakładane przez przepisy prawne. Decydując się na outsourcing przedsiębiorca skupia się na tym, co najważniejsze, czyli na rozwoju swojego biznesu. Kwestie księgowe i kadrowe powierzając specjalistom. Pracownicy Rachbiura posiadają bogate doświadczenie. Świadczą usługi dla przedsiębiorstw z różnych branż i grup zawodowych, co pozwoliło im na wypracowanie własnych skutecznych sposobów współpracy z klientem. Potrafią dostosować się do specyfiki każdej firmy, zachowując indywidualne podejście do każdego klienta. 10 najlepszych biur rachunkowych we Wrocławiu - z nimi warto współpracować Najlepsze biura rachunkowe stawiają na profesjonalną kadrę. Inwestują w pracowników, ponieważ wiedzą, że ma to wymierne korzyści we współpracy z klientami. Zaangażowany zespół, który chętnie szkoli się, aby podnosić swoje kompetencje, przyczynia się do owocnej współpracy z przedsiębiorstwami. Ambitni, ale kooperujący między sobą, elastyczni oraz potrafiący adaptować się do zaistniałych warunków pracownicy to kapitał nie do przecenienia. Księgowi z takimi cechami, a dodatkowo odznaczający się lojalnością względem pracodawcy i klientów pracują w polecanych przez nas biurach rachunkowych we Wrocławiu. Znają i używają nowe technologie w pracy i do komunikacji z klientami. Pracują przy użyciu programów, które właściwie zabezpieczają dokumenty przedsiębiorców. Bez problemu można im więc zaufać, a w razie wątpliwości zadawać pytania, na które chętnie odpowiedzą telefonicznie czy online. Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku