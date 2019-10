WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany polisa 2 godziny temu Zakres ubezpieczeń komunikacyjnych – dowiedz się, przed czym chroni Cię Twoja polisa! W Polsce istnieje jedno obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne i kilka dobrowolnych, które mogą okazać się niezwykle opłacalne dla właścicieli pojazdów. Większość doświadczonych kierowców doskonale orientuje się w kwestii ich zakresów i warunków. Co innego świeżo upieczeni właściciele prawa jazdy i samochodów. Dlatego dziś szczegółowo przedstawimy poszczególne typy ubezpieczeń komunikacyjnych, wraz z ich zakresem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie OC jest jedyną w Polsce obowiązkową polisę komunikacyjną. Polisa jest przypisana do auta, a nie jego właściciela lub kierowcy. Dla początkującego kierowcy może to być niezwykle ważna informacja – pożyczając od kogoś samochód, musimy upewnić się, że ma on ważne OC. Ubezpieczenie musi być wykupione najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W przeciwnym razie właściciel może być narażony na niezwykle wysokie kary, nawet jeśli nie używa swojego samochodu. Ubezpieczenie OC dotyczy także innych pojazdów mechanicznych, m.in. : skutera, motoru, samochodu ciężarowego, ciągnika. Obejmuje w zasadzie każdy pojazd, który może poruszać się po drogach. Zadaniem polisy OC jest ochrona kierującego pojazdem przed roszczeniami finansowymi z tytułu spowodowanych zdarzeń. Do zdarzeń, które obejmuje ubezpieczenie OC, zalicza się m.in. zderzenie z innym pojazdem, uszkodzenie innego pojazdu w trakcie postoju, potrącenie pieszego lub rowerzysty, czy uderzenie pojazdem w mienie publiczne lub prywatne i jego uszkodzenie. Właściciel polisy OC nie musi obawiać się o straty finansowe wynikające z konieczności wypłacenia poszkodowanemu odszkodowania za stratę całkowitą, konieczne naprawy pojazdu wraz z wynajęciem auta zastępczego i badaniami technicznymi oraz holowanie. Ubezpieczenie pokrywa także ewentualne koszty akcji ratunkowej, leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadku, zadośćuczynienia czy wypłacanie zasądzonej renty. Istnieją przy tym wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela udzielającego polisy OC. Do takich sytuacji należy m.in. prowadzenie pojazdu pod wpływem środków psychoaktywnych, bez posiadania ważnych uprawnień lub w przypadku kierowania skradzionym pojazdem. Polisa nie obejmuje oczywiście także zdarzeń umyślnych, podobnie jak sytuacji, w której sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Polskie OC jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej i kilku krajów sąsiednich, w tym Norwegii i Szwajcarii. Ubezpieczenie AC Polisa AC, czyli Autocasco jest najpopularniejszym ubezpieczeniem dobrowolnym. Właściciel pojazdu może, ale nie musi się na nie zdecydować. Wystarczy natomiast przejrzeć dobry internetowy kalkulator OC AC, aby przekonać się, że pakiet OC i AC kupiony jednocześnie może być bardzo korzystny. Autocasco chroni pojazd oraz znajdujące się w nim wyposażenie. Polisa stanowi zabezpieczenie na wypadek kradzieży auta, jego uszkodzenia w różnych okolicznościach, ale także spowodowania kolizji z innym pojazdem, człowiekiem, a nawet obiektem lub zwierzęciem. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, zakres polisy Autocasco nie jest określany ustawowo. Oznacza to w praktyce, że oferty i warunki proponowane przez poszczególnych ubezpieczycieli mogą znacznie od siebie odbiegać. Standardem jest oczywiście zabezpieczenie od kradzieży i uszkodzenia auta w wypadku, ale dodatkowo polisa AC chroni niekiedy pojazd także przed działaniem sił przyrody i wieloma innymi zdarzeniami losowymi. W przypadku polisy Autocasco również istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel jest wyłączony z odpowiedzialności. Do standardowych należą: pozostawienie kluczyków w stacyjce, rażące niedbalstwo, posiadanie tylko jednego zestawu kluczyków, niedopilnowanie obowiązkowego przeglądu technicznego i oczywiście kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. O różnicach w podejściu poszczególnych ubezpieczycieli łatwo przekonamy się, porównując ich oferty narzędziem takim jak kalkulator OC AC, na przykład KioskPolis. Ubezpieczenie Assistance Dodatkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie Assistance. To pakiet usług, na które może liczyć właściciel lub kierowca pojazdu w chwili wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Może obejmować pomoc techniczną, prawną, medyczną, a nawet udzielenie informacji w trakcie awarii bądź drobnego zaniedbania. Oferty ubezpieczenia Assistance również są bardzo zróżnicowane, dlatego przed jego zakupem warto zastanowić się nad własnymi potrzebami. Assistance będzie bardzo pomocny w przypadku kierowców regularnie pokonujących długie dystanse – także za granicą. Ubezpieczenie NNW komunikacyjne Polisa NNW dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków. Jej zadaniem jest zapewnienie pomocy finansowej kierowcy i pasażerom podróżującym ubezpieczonym autem, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Polisa może dotyczyć nie tylko zdarzeń, które wystąpią na drodze, ale także choćby podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego. Zakres NNW komunikacyjnego jest zróżnicowany i zależy od oferty konkretnego towarzystwa. W każdym przypadku poszkodowany może jednak liczyć na wsparcie finansowe w postaci odszkodowania za śmierć, uszczerbek na zdrowiu czy konieczna rehabilitacja.