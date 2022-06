Zalety leasingu samochodowego jak abonament

Rozwiązania jak abonament są bardziej elastyczne niż klasyczne formy finansowania, które zakładają jedynie wykupienie samochodu jako sposób zakończenia umowy. Trzeba wówczas samodzielnie odsprzedawać auta, na co nie każdy ma siły i czas. VW FS załatwia to za Ciebie, gdy decydujesz się na zwrot samochodu do salonu. Dzięki temu Ty możesz zająć się rozwijaniem biznesu, oczywiście użytkując nowe auta.