Zamiana auta na rower – ile możesz zaoszczędzić?

Przejdźmy następnie do tematu oszczędności, który dla wielu osób może być ostatecznym argumentem, by przekonać się do zakupu roweru. Po pierwsze, przemieszczanie się jednośladem pozwoli oszczędzić czas. Godziny szczytu i zatłoczone ulice przestają być problemem. Kiedy kierowcy muszą stać w korkach, użytkownicy roweru mogą omijać je, wybierając podróż drogą rowerową. Wystarczy wspomnieć, że średnia prędkość poruszania się rowerem w mieście to ok. 15 km/h. Z taką rekreacyjną szybkością odległość 4–5 km można pokonać w niecałe 20 minut. Przejechanie takiego dystansu samochodem w porach popołudniowych może zająć sporo więcej, nawet 1,5 godziny.