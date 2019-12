Zamieszanie z ulgami. Rząd na tempo naprawia zaniedbanie

1 stycznia możemy obudzić się w kraju pozbawionym transportu publicznego - przestrzega ekspert Klubu Jagiellońskiego Bartosz Jakubowski. Dlaczego? Ponieważ z końcem roku tracą ważność zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym. Rząd zdaje sobie sprawę z problemu i ma projekt ustawy. Ale czasu jest dramatycznie mało.

Projekt jest krótki - raptem dwa paragrafy. Rząd chce przedłużyć obowiązywanie obecnych przepisów na kolejny rok. "Dzięki czemu do tego czasu pasażerowie zachowają pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników – niezależnie od podpisania przez przewoźnika umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z jednostką samorządu terytorialnego będącą organizatorem publicznego transportu zbiorowego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

- Co wydarzy się 1 stycznia, jeżeli nie uda się po raz kolejny odroczyć nowelizacji? Ważność stracą wszystkie zezwolenia na przewóz osób w drogowym transporcie. Nie wyjedzie zatem żaden prywatny autobus, o ile wcześniej dany przewoźnik nie złożył wniosku o wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu. Problem w tym, że nikt do tej pory takich wniosków nie składał, ponieważ ich ważność również jest związana z ww. przepisami - wskazuje Bartosz Jakubowski w swoim komentarzu na stronie Klubu Jagiellońskiego.

- Niezależnie od tego, kiedy zostały złożone, pierwszy dzień ich obowiązywania to pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów. Zakładając, że jednak dotychczasowi przewoźnicy rzutem na taśmę dopełnią formalności, to taki sposób wykonywania przewozu zamyka drogę do otrzymywania dopłat do biletów ulgowych – jedynego narzędzia, jakim od wielu lat finansuje się pozamiejskie przewozy autobusowe - dodaje.