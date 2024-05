Zatrzymali rosyjskie ogórki na granicy. Oto co w nich wykryli

Import rosyjskich ogórków do Polski nie jest niczym nowym. W 2023 r. sprowadzono do kraju 7,93 tys. ton tego warzywa. Na rynku można znaleźć także m.in. cebulę czy marchew, a łączny import z Rosji sięga dziesiątek tysięcy ton. W 2023 r. warzywem, którego Polska zaimportowała z Rosji najwięcej, była cebula. Do naszego kraju trafiło 21,78 tys. ton.