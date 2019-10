Już za kilka dni nadejdzie zmiana czasu na "zimowy". Nastąpi ona już 27 października - wtedy należy przestawić godziny z 3 na 2. Dzięki temu zyskamy godzinę więcej na sen.

Zmiana czasu 2019 już w październiku. Sprawdź, kiedy należy przestawić zegarki

Chociaż już nieprzerwanie od 1983 roku dwa razy do roku - w weekendy - w nocy z soboty na niedzielę, zmuszeni jesteśmy przestawiać zegarki i dostosować się do nieco innego trybu życia, wciąż są tacy, którzy budzą się w niedzielę nieświadomi zmiany czasu.

Zmiana czasu 2019 już w październiku. Sprawdź, kiedy należy przestawić zegarki. Kontekst historyczny i decyzja UE

W Polsce czas zmieniamy stale od 1983 roku i tylko w 1982 roku, w związku ze stanem wojennym, zrezygnowano ze zmiany czasu na letni. Wcześniej parokrotnie wprowadzano obowiązek zmiany czasu - w latach od 1945 do 1949, od 1957 do 1964, od 1977 do 1981. Do 1995 czas letni w Polsce był odwoływany w ostatnią niedzielę września (a wprowadzany w ostatnią niedzielę marca tak jak obecnie).