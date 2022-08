Zmiany cen na rynku ubezpieczeń samochodów. Co przewidują eksperci?

Co ciekawe, w dużych miastach wojewódzkich ceny obniżają się, ale nie jest to ogólnopolski trend. Pomimo spadku w tych miejscach o 7,5%, w stosunku do II kw. 2021 r., eksperci zwracają uwagę na podwyżkę w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. Są to największe wzrosty jak dotychczas. W porównaniu do I kw. 2022 r. sięgał on nawet 40,7% (Śrem)! Za ubezpieczenie samochodu znacznie więcej zapłacą także mieszkańcy Rumii (+29,3%), Nowego Dworu Mazowieckiego (+19,3%) czy Tomaszowa Mazowieckiego (+17,9%).