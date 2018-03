Zmiany w przeglądach nie będą tak głębokie. To dobra wiadomość dla kierowców

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że zmiany, jakie w 2018 r. czeka system sprawowania technicznej kontroli nad samochodami, nie będą tak głębokie, jak początkowo zakładano. Kierowcy, którzy spóźnią się z przeglądem, będą jednak musieli liczyć się z konsekwencjami.

Opłata za spóźnienie

Jak poinformował Wirtualną Polskę Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, zanim projekt zmian trafił do Komisji Prawniczej, resort wycofał się z planowanej wcześniej podwyżki kwot za badania techniczne . Pozostaje więc po staremu - o ile właściciel samochodu pojawi się na stacji o czasie. Jeśli przyjedzie na przegląd o 30 dni lub więcej za późno, będzie musiał zapłacić podwójną stawkę, czyli 196 zł . Wbrew wcześniejszym planom kwoty za przeglądy nie będą co roku waloryzowane.

Na szczęście dla zmotoryzowanych zrezygnowano z drugiego utrudnienia dla spóźnialskich. Wcześniej przewidywano, że taka osoba będzie musiała zgłosić się do jednej z 16 stacji kontroli współpracujących z Transportowym Dozorem Technicznym. Ostatecznie w projekcie czytamy, że spóźniony przegląd będzie można wykonać na każdej stacji . To słuszne rozwiązanie. W końcu nie każdy spóźnia się z przeglądem z własnej winy. Poza tym wyznaczanie specjalnych punktów oznaczałoby podważenie kompetencji pozostałych.

Koniec z niepotrzebną wymianą dowodu

To rozwiązanie, które pozwoli kierowcom zaoszczędzić pieniądze i czas spędzony w kolejkach starostw. Ceną za to będzie konieczność wożenia ze sobą dodatkowego dokumentu. Niedogodność ta zniknie, gdy pojawią się eDokumenty kierowcy . Wówczas do prowadzenia samochodu wystarczyć będzie telefon komórkowy , a w razie kontroli policja dane sprawdzi w radiowozie za pomocą urządzeń łączących się z siecią. Termin wdrożenia tej usługi nie jest jednak pewny.

Centralny nadzór

Bezpośrednie badanie czynności wykonywanych przez diagnostów podczas kontroli 51 pojazdów wykazało, że ponad połowę pojazdów (29) skontrolowano nieprawidłowo. Diagności pomijali szereg czynności, do których zobowiązują ich przepisy, lub niedokładnie je wykonywali, używali też przyrządów kontrolno-pomiarowych, które nie posiadały stosownego dopuszczenia do eksploatacji. Mimo to połowę tych samochodów (15) dopuszczono do ruchu. Diagności pomimo ujawnienia w trakcie badań diagnostycznych poważnych usterek dotyczących m.in. układów: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia pojazdu i oświetlenia nie zatrzymywali dowodów rejestracyjnych, do czego obliguje ich prawo.