Zmiany w ZUS. Ekspert o słowach Gowina: "to obszar naszych subiektywnych ocen"

"8 tys. złotych netto w dużych miastach, to „nie są zarobki wysokie” - stwierdził wicepremier Jarosław Gowin. Eksperci Sedlak&Sedlak, ocenili, że z punktu widzenia przeciętnego Polaka, to duża stawka. Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja, jeżeli ocenimy ją z perspektywy spółek giełdowych.

– 8 tys. netto to w przybliżeniu 11,3 tys. brutto, a jeżeli dodamy koszty pracodawcy, to wychodzi ponad 13,7 tys. złotych. Czy to dużo, czy mało to już obszar naszych subiektywnych ocen – ocenił z kolei dla money.pl dr Kazimierz Sedlak, dyrektor Sedlak&Sedlak.