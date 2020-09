Znaczenie usług kurierskich w branży ecommerce

Z każdym rokiem przybywa klientów, którzy rezygnują z tradycyjnych zakupów na rzecz zamawiania w sieci. W przypadku takich zakupów kluczowe są trzy czynniki: dostępność produktów, cena oraz termin realizacji.

1. W jakich sklepach kupują internauci?

2. Dlaczego klienci wybierają zakupy online?

3. Preferowane formy odbioru przesyłek

4. Dlaczego warto wybrać Paczkomat?

Chociaż sklepy umożliwiają odbiór osobisty dla złożonych zamówień, większość klientów wybiera dostawę do domu. Jest to dla nich duże udogodnienie, szczególnie w przypadku większych towarów.

W jakich sklepach kupują internauci?

Internauci zamawiają w sieci bardzo zróżnicowane produkty. Zaczynając od leków, przez ubrania, a na sprzęcie elektronicznym kończąc. Największą popularnością cieszą się jednak meble, sprzęt RTV i AGD oraz... artykuły spożywcze. Co ciekawe, chociaż aż 72% internautów robi zakupy w polskich sklepach internetowych, to jednocześnie nie brakuje osób, które wybierają ofertę zagranicznych sprzedawców. W zestawieniu E-Commerce w Polsce 2020 wskazano, że na takie zakupy decyduje się prawie co trzeci internauta.

Dlaczego klienci wybierają zakupy online?

Czynników, które zachęcają klientów do korzystania z usług sklepów internetowych, można wymienić wiele. Z danych udostępnionych we wspomnianym raporcie wynika jednak, że dla większości klientów najważniejsze jest to, że sklepy internetowe działają przez całą dobę. Taki powód wskazało 82% ankietowanych. Następne na liście były wygoda (związana możliwością robienia zakupów bez potrzeby wychodzenia z domu) i komfort związany wynikający nieograniczonego czasu na podjęcie decyzji, zapoznanie się z opisem produktu oraz przemyślenie zakupu. W przypadku standardowych sklepów jest to niemożliwe, bo albo sprzedawca zacznie okazywać zniecierpliwienie, albo trzeba będzie opuścić sklep. Nie jest też tajemnicą, że popularność e-commerce wynika z niskich cen. Coraz więcej osób jest świadomych tego, że takie same produkty można znaleźć taniej, o ile tylko przejrzy się oferty kilku sprzedawców. Dodatkowo różnice w cenach pomiędzy towarem dostępnym online a tym kupowanym stacjonarnie wciąż są wysokie (na korzyść zakupów przez internet).

Preferowane formy odbioru przesyłek

Tym, co łączy sklepy online, niezależnie od branży i rodzaju asortymentu, jest to, że zdecydowana większość zamówień wysyłanych jest do klientów pod wskazany przez nich adres. O ile jeszcze kilka lat temu największą popularnością cieszyła się dostawa za pośrednictwem którejś z kilku popularnych firm kurierskich, to obecnie wybiera ją około 55% internautów. Dużo większą popularnością cieszą się natomiast paczkomaty. Jeżeli sklep oferuje dostawę do maszyny paczkowej, takie rozwiązanie wybiera aż 61% osób kupujących w sieci. Jak widać, klienci nie chcą czekać na wizytę kuriera (do której czasami w ogóle nie dochodzi), tylko chcą sami decydować, w jakim momencie odbiorą swoje zamówienie. Paczkomaty wprowadziły niedawno możliwość łączenia zamówień, co pozwala odebrać za jednym razem towary od różnych sprzedawców.

Dlaczego warto wybrać Paczkomat?