Zwrot podatku z Holandii. Jak odzyskać nadpłacony podatek?

Wyzwaniem bywa także samo rozliczenie podatku. Osoby, które nie komunikują się w jednym z języków urzędowych, mogą mieć trudności w załatwieniu formalności. Zdarza się, że urzędnik potrafi zadzwonić do podatnika, aby wyjaśnić pewne kwestie. Jeśli nie uda Ci się dojść do porozumienia, może to oznaczać wysyłkę tradycyjnej korespondencji lub e-mailowej z prośbą o uzupełnienie informacji, a to wydłuża czas realizacji zwrotu podatku.