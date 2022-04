Zwrot podatku za 2021 rok – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Są jednak sytuacje, w których dochodzi do nadpłaty zaliczki na podatek PIT. Właśnie dlatego pojawia się potrzeba złożenia rocznego rozliczenia podatkowego. To w nim następuje ostateczna weryfikacja tego, jaki podatek powinieneś odprowadzić za dany rok. Pod uwagę w deklaracji PIT są brane już nie same dochody, ale także różnego rodzaju zniżki i ulgi, które mogą Ci przysługiwać. To one są podstawą do uzyskania zwrotu.