Żyją za 12 zł dziennie. Dostali super-nowoczesny dom

W Meksyku powstaje pierwsze na świecie osiedle drukowane na drukarce 3D. Póki co powstały dwa domy, a zamieszkają w nich rodziny, które żyją za 3 dolary dziennie, czyli niespełna 12 złotych. Za projekt odpowiada organizacja charytatywna New Story (tłum. Nowa Historia).

Organizacja charytatywna drukuje domy dla biednych mieszkańców Meksyku. Powstanie całe osiedle (newstorycharity.org)

Dwa domy wydrukowano przy wykorzystaniu gigantycznej drukarki 3D. Powstały w bardzo ubogiej części Meksyku, jednak fundacja New Story ma chrapkę na więcej. Nie chce poprzestać na dwóch domach, te mają być jedynie podwalinami pod całe osiedle, które będzie wybudowane za pomocą specjalnej drukarki 3D.

W ten sposób powstanie pierwsza na świecie dzielnica wydrukowanych domów, do końca 2020 r. ma być ich aż 50. Biedni Meksykanie ze stanu Tabasco dotąd budowali domy z tego, co udało im się zebrać - były to głównie drewniane i metalowe elementy.

Rodziny przeżywają stres nie tylko związany z brakiem pieniędzy, ich domy stoją w strefie sejsmicznej, więc cały czas grozi im zawalenie wywołane trzęsieniami ziemi. Do tego zmagają się z powodziami po ulewach, mieszkanki skarżą się, że bywa tak, iż całymi miesiącami brodzą w wodzie po kolana.

Jak tłumaczą przedstawiciele New Story, zbudowanie czegoś, co wytrzyma trzęsienie ziemi i pozostanie suche podczas ulewnych deszczy było kluczowym wyzwaniem dla projektantów. - Nie dość, że rodziny te żyją w ciągłym zagrożeniu to jeszcze mają najniższe dochody, żyją średnio za 3 dolary dziennie. Mieszkają w domach, które dosłownie sami składali. Te w porze deszczowej są zalewane - powiedział CNN Brett Hagler, dyrektor generalny i współzałożyciel New Story.

Drukarka, której użyto do wydrukowania domów, ma ponad 10 m długości. Drukuje specjalną betonową mieszankę, która twardznieje po wyschnięciu. Wybudowanie dwóch domów odbywa się jednocześnie i zajmuje kilka dni (drukarka pracuje 24 godziny na dobę).

Mieszanka betonowa wykorzystywana w tym projekcie jest mocniejsza od tradycyjnego betonu, wzmocnione są też fundamenty. Tak, by wytrzymały trudne warunki panujące w tym regionie. Domy mają powierzchnię ok. 50 mkw. Znajdują się w nich dwie sypialnie, łazienka, salon i kuchnia.

New Story jest organizacją non-profit, która pomaga rodzinom potrzebującym schronienia. Powstała w 2014 r. i od tego czasu wybudowała już ponad 2700 domów w Ameryce Południowej i Meksyku. Jednak to pierwszy projekt budowy domu, przy którym wykonano druk 3D. Organizacja współpracuje z ICON, firmą zajmującą się technologią budowlaną, która opracowała robotykę do drukowania 3D, wykorzystywaną w tym projekcie. Z kolei meksykańska organizacja ÉCHALE pomaga znaleźć rodziny, które zamieszkają w tych budynkach. Same domy zostały zaprojektowane wspólnie z rodzinami.