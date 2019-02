Wrzucił "na szczęście" monety do silnika samolotu. Słono za to zapłaci

Jeden z pasażerów chińskiej linii lotniczej Lucky Air postanowił wrzucić do silnika odrzutowego kilka monet. Uznał, że przyniesie to szczęście. Do startu maszyny na szczęście nie doszło, a teraz przewoźnik żąda od pasażera odszkodowania.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wrzucanie monet do silnika na szczęście? Takie rzeczy tylko w Chinach. (pixabay)

Sprawę opisuje serwis fly4free.pl. Do kuriozalnego, a jednocześnie groźnego incydentu doszło w Chinach, przed jednym z lotów lokalnych.

Leżące w pobliżu silnika monety zauważył jeden z członków załogi, gdy na pokładzie był już komplet pasażerów. Okazało się, że chwilę wcześniej dyskretnie wrzucił je 28-letni pasażer, zmierzając do kabiny samolotu.

Wideo: najlepsi i najgorsi przewoźnicy na świecie

Najwyraźniej uznał, że nazwa linii lotniczej to za mało, dlatego postanowił dodatkowo pomóc szczęściu, wrzucając do silnika monety.

Lot został odwołany, a samolot na wszelki wypadek trafił na przegląd. Linia lotnicza wyceniła swoje straty na równowartość 80 tys. zł i teraz zamierza przesądnego pasażera pozwać o zwrot całej sumy.

Czytaj też: Najgorsze linie lotnicze na świecie

Można by to uznać za jednostkowy wybryk niezrównoważonego psychicznie osobnika, gdyby nie to, że to już.... czwarty taki przypadek w Chinach. Można się tylko domyślać, ile razy takie gusła nie zostały wykryte przez załogi samolotów.

Poprzedni incydent miał miejsce w 2017 roku i także dotknął Lucky Air.