Eurojackpot to organizowana dla 18 państw europejskich (w tym dla Polski) loteria, w której można wygrać do 90 mln euro. Gra polega na odgadnięciu pięciu zwykłych i dwóch specjalnych numerów.

Co to jest Eurojackpot?

Eurojackpot jest jedną z loterii, oferowanych przez Lottoland, spółkę kapitałową z siedzibą w Gibraltarze, której obecnym prezesem jest Nigel Birrell.

Pomysł na stworzenie Eurojackpota pojawił się w 2006 r., a zrealizowany został w 2012 r., po tym jak organizatorzy konkursów z Niemiec, Danii, Finlandii, Słowenii, Holandii i Włoch zgodzili się współpracować nad międzynarodowym projektem. Powodem powołania do życia tej marki było wykreowanie konkurencji dla popularnej loterii EuroMillions, gdzie koszt losów jest wyższy, a szansa na wygraną niższa niż w Eurojackpot.

Z czasem do gry przystąpiło więcej państw, a wśród nich: Chorwacja, Czechy, Estonia Hiszpania (jedyny kraj, który ma dostęp zarówno do Eurojackpota, jak i Euromillions), Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Węgry oraz Polska. Nasz kraj dołączył jako ostatni, we wrześniu 2017 r. Dostęp do Eurojackpota mają wszystkie pełnoletnie osoby, które znajdują się w wymienionych krajach, niezależnie od obywatelstwa.

Jak grać w Eurojackpot?

Zasady Eurojackpota polegają na wykupieniu kuponu o wartości 10 zł. Można to zrobić w jednej z tysięcy kolektur w Polsce lub przez internet. Następnie należy wytypować pięć z pięćdziesięciu liczb podstawowych (Eurojackpot) oraz dwie ze specjalnych (Euronumery). Zakres tych ostatnich to od 1 do 10.