Anna Yurchenko: odbudowa infrastruktury Ukrainy to koszt 100 mld EUR

Anna Yurchenko: Największe straty poniosła infrastruktura drogowa – na pokrycie wszystkich szkód w tym sektorze potrzebowaliśmy na dzisiaj około 30 mld EUR. Zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu uległo prawie 24 tys. km dróg, w tym 8,7 tys. km dróg krajowych oraz 304 mostów drogowych. Z infrastrukturalnego punktu widzenia, to właśnie strata tych ostatnich obiektów wydaje się być najbardziej krytycznym punktem. Zniszczenie przepraw mostowych na drogach krajowych zmusza kierowców do podróżowania objazdami. To powoduje, że pokonują dodatkowe kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów, a to z kolei prowadzi do znacznych strat po stronie przewoźników i zwiększa koszty produkcji towaru ze względu na rosnące wydatki transportowe, a także konieczność zapewnienia większej ilości ciężarówek w celu przewiezienia tej samej ilości ładunku. Problem ten wydaje się szczególnie dotkliwy w sektorze rolniczym, zwłaszcza teraz, gdy zbliża się sezon żniw, bowiem brak wystarczającej liczby ciężarówek może doprowadzić do znacznego wzrostu cen na produkty rolne, a nawet strat spowodowanych zepsuciem produktów z powodu niemożności ich terminowego dostarczenia w celu przetwarzania, przechowywania i dalszego eksportu. Aby przynajmniej częściowo załagodzić ten kryzys transportowy, konieczne jest jak najszybsze odnowienie ruchu za pomocą tymczasowych rozwiązań inżynieryjnych na najważniejszych trasach drogowych. Tak przywrócono już ruch na 40 mostach, a na odcinku niespełna 1 tys. km usunięto przeszkody spowodowane działaniami wojennymi. Trzeba również pamiętać, że problemy odbudowy infrastruktury transportowej nie należy ograniczać jedynie do pozyskania niezbędnych środków finansowych. Możemy natknąć się także na problemy logistyczne (zerwane łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, zwłaszcza bitumu), materialno-techniczne (zniszczeniu uległ sprzęt przeznaczony do budowy dróg), kadrowe (część specjalistów wyjechała za granicę, część wstąpiła w szeregi Ukraińskich Sił Zbrojnych) i pozostałe (konieczność rozminowywania, deficyt paliwa, ciągłe ostrzały itp.). Samo przywrócenie ruchu na autostradach i liniach kolejowych nie będzie wystarczającym krokiem w rozwiązaniu problemu eksportu produktów rolnych i przemysłowych. W kwestii zapewnienia krajowi prawidłowego importu krytycznie ważnych produktów niezbędnym krokiem będzie też odblokowanie portów Morza Czarnego.