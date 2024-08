Brutalne zabójstwo na Mazurach. Czy sąd zaostrzy karę? Na stole dożywocie

- Do momentu przyjechania nad staw nie było zamiaru zabójstwa. Oskarżony takiego zamiaru wcześniej nie miał, on chciał wymusić to oświadczenie. Uderzył go, związał, włożył do bagażnika, jeździł, znowu bił, próbował cały czas to oświadczenie wymusić - powiedział prokurator Bogdan Dąbrowski z Prokuratury Rejonowej w Piszu.