Ceny pogrzebów pójdą w górę? Resort finansów ostrzega Polaków

- Jeżeli ktoś zmarł w domu i chodzi głównie o przewiezienie zwłok do domu pogrzebowego na trzy dni, to w takim wypadku bliscy w 4 tysiącach się zmieszczą. Natomiast jeżeli mają kupić grób, postawić pomnik, to trzeba dwa-trzy razy pomnożyć tę "czwórkę" – mówił money.pl już w 2021 r. Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego i właściciel firmy z tej branży PHU Krzysztof.