Donald Tusk o sztandarowym projekcie PiS. "Grupa darmozjadów zarządza łąką"

Pieniądze za zarządzanie trawą

Dodał, że mamy też do czynienia z "dowcipem o CPK". - Tak wygląda to, co prezes Kaczyński nazwał dumą czy godnością narodową, w wydaniu PiS. Godność narodowa oznacza spółkę, gdzie grupa darmozjadów zarabia gigantyczne pieniądze i zarządza cały czas łąką. Przecież wiecie, ile lat to już trwa - opowiadanie o CPK. Trawa jak rosła, tak rośnie, szefowie tych niezliczonych spółek na niezliczonych stanowiskach koszą nie trawę, ale gigantyczne wynagrodzenia. I to według pana prezesa Kaczyńskiego jest nasza godność narodowa - komentował lider PO, nawiązując do słów prezesa PiS z ostatniego, sobotniego kongresu Prawa i Sprawiedliwości.