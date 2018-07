Fenomen o. Szustaka. Zakonnik zebrał już ponad pół miliona złotych. Będzie „katolicki Netflix”, studio filmowe i spotkania

Dominikanin o. Adam Szustak, założyciel kanału „Langusta na Palmie”, zebrał już ponad pół miliona na platformie crowdfundingowej. W planach ma wielki portal kaznodziejski z filmami video, własne studio nagrań oraz spotkania wielbieniowe.



Strona służy do crowdfundingu. Twórcy przedstawiają swoje pomysły i każdy może wesprzeć finansowo ich realizację. Tacy sponsorzy w zamian dostają zwykle drobne prezenty. Gonciarz na przykład proponuje zdjęcie swojego autorstwa z dedykacją. Ekipa „Langusty na Palmie” oferuje… modlitwę, niezależnie od wpłacanej co miesiąc kwoty.

Na samej Languście pojawiło się ponad 400 filmików. Na innym współtworzonym przez zakonnika kanale – ponad 500. O. Szustak w jednym z odcinków rozliczał się z darowanych mu pieniędzy. Wyliczył co do grosza, ile kosztowała produkcja materiałów.

- W praktyce oznacza to, że choć jestem przypisany do klasztoru dominikanów w Łodzi, to moim domem jest każde miejsce, w którym się akurat znajduję. Czyli średnio co trzy dni inny, kolejny i często zupełnie nowy kawałek świata - opowiada o sobie o. Szustak.