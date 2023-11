Godło do zmiany? Petycja trafiła do prezydenta

Zmian w godle domagało się także Ministerstwo Kultury

Jak się okazuje, to nie jest pierwsza próba zmiany w godle Polski, gdyż o to zabiegało w 2021 roku Ministerstwo Kultury. Jak pisała wówczas "Rzeczpospolita", rząd planował nanieść zgodne z heraldyką poprawki do godła. Orzeł miał przejść lifting. Korona powinna mieć prześwity, a zamiast złotych szponów ptaka, ten miałby mieć ozłocone całe nogi, aż do linii upierzenia.