Oddali mieszkania w zamian za rentę. Tyle dostają na rękę

Wysokość miesięcznych wypłat w 2023 roku wyniosła średnio 1033 zł, co nie jest imponującą kwotą. Raport informuje, że jest to 38,6 proc. dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w 2023 roku. Kwota wypłat jest ustalana indywidualnie i zależy od wielu czynników, takich jak wiek, płeć oraz wartość nieruchomości seniora. Wypłaty są co roku waloryzowane zgodnie z wskaźnikiem inflacji konsumenckiej.