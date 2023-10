Podatek od darowizny a kupno mieszkania. Jest nowa interpretacja fiskusa

Darowizna bez podatku. Oto warunki, jakie należy spełnić

Jak podaje gazeta, pewna kobieta otrzymała od rodziców pieniądze na mieszkanie. Zostały one przelane w trzech transzach na rachunek bankowy dewelopera. Okazało się, że był to duży błąd. Środki powinny być przekazane na jej konto, ponieważ taki jest warunek zwolnienia z podatku. W związku z nieprawidłowościami kobieta skierowała pytanie do skarbówki. W odpowiedzi uzyskała informacje, że "warunek udokumentowania wpłat na rachunek, określony w art. 4a ustawy, uważa się za spełniony również wtedy, gdy wpłaty dokonywane są na rachunek osoby trzeciej, ale na subkonto wyodrębnione w ramach tego rachunku dla osoby obdarowanej".