Darowizna bez podatku. Ministerstwo radzi, jak uniknąć daniny

Jeśli o spadku dowiemy się po sześciu miesiącach, nadal mamy prawo do zwolnienia z podatku. Wystarczy, że zgłosimy nabycie spadku do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o nim. Musimy jednak przedstawić dowody na to, że nie wiedzieliśmy o spadku wcześniej - podaje "Rz".