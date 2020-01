Pomoc dla frankowiczów. 2 tys. zł dopłaty do raty

Dopłaty do rat to rządowa pomoc dla kredytobiorców w trudnej sytuacji. Ustawa w końcu wchodzi w życie od stycznia.

Zamiast przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich na złotówki - dopłaty do rat. Po miesiącach zalegania w sejmowej zamrażarce ustawa pomocowa została przyjęta i właśnie wchodzi w życie - pisze dziennik "Fakt".

To właściwie rozszerzenie funkcjonujących już regulacji mających pomóc osobom mających problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego.

Maksymalne dopłaty od stycznia 2020 r. będą podwyższone do 2 tys. zł miesięcznie z obecnego poziomu 1,5 tys. zł. Wsparcie ma zostać również przedłużone. Teraz dopłaty można było pobierać przez 18 miesięcy, a będzie 36 miesięcy.

Wydłużony zostanie również czas bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu Wsparcia - do 12 lat. To o 4 lata więcej niż obecnie. Możliwe jest także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia w sytuacji regularnego spłacania rat. Jak przypomina dziennik, jeżeli ktoś spłaci terminowo 100 rat, to ostatnie 44 raty zostaną umorzone.