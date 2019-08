Programy lojalnościowe w sieciach spożywczych. Który oferuje najciekawsze promocje?

Przyjrzałem się kartom i aplikacjom dla klientów Biedronki, Lidla, Tesco i innych. Co można zyskać? Zniżkę na masło, darmową gumę Turbo i prawo bezterminowego zwrotu towaru.

Choć kilka lat temu mówiło się o zmierzchu ery programów lojalnościowych, popularne sieci nadal starają się zatrzymać klientów przy pomocy tradycyjnych i wirtualnych kart stałego klienta. Ostatnio głośno było o świetnym wyniku działającej od zaledwie paru miesięcy aplikacji Żappka , która ma już milion użytkowników. Zainspirowany jej sukcesem, postanowiłem przyjrzeć się, co oferują programy najpopularniejszych sklepów i czy warto z nich korzystać.

Tradycyjna karta oferuje specjalne promocje tylko dla zarejestrowanych uczestników programu. Oferty zmieniają się co kilka dni, a w tym tygodniu obejmują między innymi 500 g Masła Ekstra Osełka Mlekovita za 8,99 zł (zamiast 14,99 zł ), Toffifee za 8,99 zł (przy zakupie dwóch opakowań) i 400 g mrożonych malin Mroźna Kraina za 5,99 z ł (przy zakupie dwóch opakowań).

Aplikacja nagradza klientów punktami, tzw. żappsami . Za każdą wydaną złotówkę dostaniecie 4 żappsy, które potem możecie przeznaczyć na produkty promocyjne. Gumę Turbo dostaniecie za 160 punktów, a Snickersa – za 300 punktów. Promocyjne produkty wypada uznać za bardzo symboliczne nagrody, ale aplikację polecam zainstalować choćby ze względu na przyjazny interfejs i łatwy dostęp do aktualnych ofert.

Aplikacja jest nowoczesną kontynuacją programu Rodzinka . Za zakupy poniżej 10 złotych otrzymacie 1 punkt, a każde kolejne wydane 10 złotych zostanie nagrodzone 3 punktami. Co dalej? Zebrane 600 punktów możecie wymienić na kupon o wartości 10 złotych . Jak łatwo policzyć, na nagrodę trzeba się napracować, bo dość skromny rabat zostanie Wam przyznany po 600 (!) małych zakupach lub wydaniu łącznej kwoty 2000 złotych . O wiele bardziej kuszące są promocje do aktywowania w aplikacji, na przykład 40 procent zniżki na artykuły papiernicze wybranych marek.

Tradycyjna karta działa na podobnej zasadzie, co program Rodzinka w Carrefourze. Za każde wydane 2 złote dostajecie 1 punkt. Po zdobyciu 300 punktów, czyli wydaniu 600 złotych, otrzymacie bony na zakupy i kupony na konkretne produkty, które możecie wykorzystać również w przypadku e-zakupów. Jeśli zdecydujecie się dołączyć do programu, warto zainstalować aplikację, w której czekają na was specjalne kupony na urodziny!