Rodzina 500 plus. Czy świadczenia socjalne poprawiają zdolność kredytową?

Program socjalny Rodzina 500 plus pozytywnie wpłynął na kondycję finansową wielu polskich rodzin. Jego beneficjenci często zastanawiają się jednak nad tym, czy świadczenie to wliczane jest przez banki podczas wyliczania zdolności kredytowej. Okazuje się, że zależne jest to od wielu czynników, a w przypadku kredytów na wysokie kwoty, nie można liczyć na takie rozwiązanie.

Niestety aktualnie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy świadczenie z tytułu programu rządowego Rodzina 500 plus jest uwzględniane przez banki podczas wyliczania zdolności kredytowej klientów. W teorii, każde świadczenie, które wypłaca się z publicznych funduszy, może stanowić regularny i dodatkowy przypływ gotówki, który bank potraktuje podobnie jak pensję z zakładu pracy, a więc środki na utrzymanie rodziny. Możliwość otrzymania z tego tytułu lepszej propozycji kredytowej, nie jest jednak pewna.

Domowy budżet a program Rodzina 500 plus

Klienci, którzy starają się o uzyskanie kredytu w banku, najczęściej proszeni są o udokumentowanie swoich comiesięcznych dochodów, a niekiedy nawet dowodu potwierdzającego wpływy na rachunek bankowy.

Teoretycznie, bank może więc potraktować regularne otrzymywanie świadczenia socjalnego jako część dochodu rodziny, co poskutkuje możliwością otrzymania przez niego nieco wyższej puli środków kredytowych.

Co miesiąc, na rachunku pojawiają się przecież wpływy, z których można będzie pokrywać kolejne raty kredytu.

Większość banków podczas wyliczania zdolności kredytowej klienta, odejmuje od miesięcznych przychodów rodziny koszty jej utrzymania. W ten sposób są w stanie oszacować, jaką kwotą klient co miesiąc dysponuje i jaką będzie w stanie przeznaczyć na spłatę kolejnych rat.

Czy oznacza to, że beneficjenci programu Rodzina 500 plus mogą uzyskać wyższe kredyty?

Tego typu świadczenie socjalne na pewno może zwiększyć zdolność kredytową w przypadku osób zainteresowanych niewielkimi kredytami i przede wszystkim krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi.

Bank zakłada bowiem podczas swojej analizy, że potencjalny kredytobiorca będzie otrzymywał świadczenia bez żadnych przestojów przez cały okres spłaty swojego zobowiązania. Zdarzają się przecież przypadki, kiedy świadczenie to odbierane jest rodzinom, z uwagi na zwiększenie się wysokości dochodów, czy inne sytuacje. Całej oceny dokonuje analityk kredytowy, ponieważ wysokość realnych miesięcznych przychodów gospodarstwa domowego nie jest jedyną kwestią, która analizowana jest podczas podejmowania tej ważnej decyzji.

Kredyty hipoteczne a Rodzina 500 plus

Niestety, klienci zainteresowani długoterminowym kredytowaniem nie mogą liczyć na to, że banki zdecydują się na uwzględnienie wpływów z tego rodzaju świadczeń socjalnych, podczas wyliczania zdolności kredytowej. Nie są to bowiem nigdy świadczenia dożywotnie, ani pewne. Ich wymiar i wysokość mogą się w każdej chwili zmienić, a dzieci osiągają pełnoletniość. Beneficjenci tego programu nie mogą więc zostać potraktowani w inny sposób podczas ubiegania się o udzielenie im kredytu hipotecznego. Taki kredyt dotyczy znacznie wyższych kwot i jest spłacany przez dłuższy okres czasu, niż tradycyjny kredyt gotówkowy do sumy kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Podsumowując, podnieść należy więc kilka podstawowych kwestii:

Program Rodzina 500 plus oferuje Polakom świadczenia socjalne, a te bywają faktycznie uwzględniane przez większość banków podczas wyliczania wysokości domowego budżetu.

Tego typu świadczenia socjalne mogą mieć wpływ na warunki udzielenia przez bank kredytów, ale dotyczy to jedynie grupy kredytów gotówkowych w określonej wysokości.

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, który dotyczy znacznie większej sumy i dłuższego okresu spłaty nie można więc liczyć na to, że bank zdecyduje się na uwzględnienie tego świadczenia podczas wyliczania zdolności kredytowej klienta.