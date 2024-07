Skanują pod ziemią. Powstanie model 3D historycznego obiektu

Sztolnia Głęboka Fryderyk, która powstała w 1821 roku, jest głównym elementem Południowego Systemu Sztolniowego w Tarnowskich Górach. Jest to część większego kompleksu kopalnianego i systemu gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Obiekt ten należy do historycznej Królewskiej Kopalni oraz w części do Stacji Wodociągowej Staszic, stanowiąc główny element odwadniania tarnogórskich podziemi.