Słodki sukces

Dzięki unijnemu wsparciu dwudziestu pracowników naszej firmy – cukierników i piekarzy, zdobyło wiedzę i nowe umiejętności w zakresie wprowadzania na rynek produktów żywnościowych pochodzących z długiej fermentacji ciasta. W trakcie szkolenia poznawaliśmy też bilansowanie procentowe składników potrzebnych do wyrobu dietetycznych ciast czy lodów. Choć wydaje się to niemożliwe, słodycze mogą być zdrowe – wystarczy, że powstaną na bazie niemodyfikowanych genetycznie surowców i będą pozbawione glutenu czy białego cukru. Na takich właśnie produktach mi zależy, ale by mogły trafić do klientów, trzeba wiedzieć jak dobrać zastępcze składniki, co zrobić, by tekstura, a przede wszystkim smak, były odpowiednie. Tego między innymi uczyliśmy się na szkoleniach.