Nie nadstawiają karku za nic. Oto ile zarabia strażak w OSP

Maksymalna stawka dla strażaka ochotnika

Istnieją jednak pewne ograniczenia co do wysokości ekwiwalentu pieniężnego. Nie może on przekroczyć 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia ekwiwalentu. Dla trzeciego kwartału 2023 roku, średnie wynagrodzenie wynosiło 7194,95 zł brutto. Oznacza to, że maksymalna stawka dla strażaków wynosi 41,11 zł za godzinę rozpoczętej akcji ratowniczej lub szkolenia. Jest to najwyższa kwota, jaką może ustalić gmina.