W niektórych blokach już się rozpoczął sezon grzewczy. Wyjaśniamy, od czego to zależy

Lato definitywnie się skończyło. Spółdzielnie włączają ogrzewanie. O rozpoczęciu "sezonu grzewczego" decydują temperatury w mieszkaniach.

Kalendarzowa jesień przywitała nas zimną aurą, we wtorek nad ranem w wielu miejscowościach w kraju temperatury spadły do zaledwie kilku stopni Celsjusza. Co prawda możemy spodziewać się jeszcze paru pięknych, ciepłych dni w październiku, lato powróci jednak na krótko. To oznacza, że dogrzewać będą nas kaloryfery. W niektórych spółdzielniach "sezon grzewczy" już się rozpoczął.