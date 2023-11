Wielka transakcja w Warszawie. Polski miliarder przejmuje nieruchomość

Co można tu zbudować

"Wyborcza" tłumaczyła, że plan miejscowy dopuszcza wzniesienie nowych budynków, ale zabudowa nie może być intensywna. Budynki mogą zająć 20 proc. powierzchni w obrębie dawnej fosy i mogą mieć maksymalnie 13,5 metra wysokości. Zgodnie z MPZP mogą zostać przeznaczone pod funkcje hotelowe, gastronomiczne i komercyjne. Sam fort jest natomiast wpisany do ewidencji zabytków, a nie do rejestru, co daje możliwość jego przebudowy - po uzyskaniu potrzebnych zgód od wojewódzkiego konserwatora zabytków.