Wyjaśniamy, jak kwalifikowane są firmy do grup taryfowych

Największa grupa spośród nich korzysta z taryfy G, przewidzianej dla gospodarstw domowych. Prawo do pobierania prądu na jej podstawie mają dodatkowo osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że wykonują swoją pracę w miejscu zamieszkania i nie przyjmują w lokalu klientów, pacjentów lub interesantów. Taryfa G, w przeciwieństwie do pozostałych, jest niezależna od poziomu napięcia. Do wyboru są jednak różne warianty wielkości mocy oraz stref czasowych. Warto też zaznaczyć, że tylko w tej taryfie ceny podlegają kontroli i zatwierdzaniu Urzędu Regulacji Energii.