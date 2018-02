Zdumiewające wydatki KNF. 100 tys. zł na system automatycznego wyłączania klimatyzacji

Komisja Nadzoru Finansowego, która ma stać na straży systemu finansowego w Polsce, sama wydaje pieniądze podatników w sposób, który może budzić spore wątpliwości. Jeden z użytkowników Wykopu zmusił KNF do ujawnienia wszystkich umów z 2017 r.

125 tys. zł na serwis ekspresów kawowych, 103 tys. zł na kurs narciarski dla pracowników, 25 tys. zł na pielęgnację roślin w Warszawie czy 42 tys. zł na dwuletni serwis ścianek przesuwnych w warszawskim budynku. To tylko niektóre - z liczącej około 700 pozycji - listy umów z podmiotami zewnętrznymi, jakie w 2017 r. zawarł Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który podlega bezpośrednio premierowi.

UKNF został przymuszony do ujawnienia rejestru umów przez jednego z użytkowników serwisu Wykop , który chciał uzyskać informacja na temat wydatków na kampanię "Uważaj na kryptowaluty".

Ponieważ KNF tylko tę kampanię wspierał, a nie finansował, zapytanie o tę kwestę pozostało bez odpowiedzi. KNF nie chciał też ujawnić rejestru - nastąpiło to dopiero po skardze wykopowicza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Obejmuje on umowy, jakie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawarł między 1 stycznia a 14 grudnia 2017 r. Opiewają one na kwoty od kilkudziesięciu do kilku milionów złotych i dotyczą zakupu niezwykle różnorodnych usług i produktów.