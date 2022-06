Ziobro wstawił się za kredytobiorcą. Oskarża bank i sąd

Wniosek o uchylenie wyroku

Podkreślono w niej, że sąd powinien "respektować zasady konstytucyjne oraz chronione konstytucyjnie wolności i prawa człowieka i obywatela, w tym możliwe do wyprowadzenia z art. 76 Konstytucji RP prawa oczekiwania do wywiązania się przez władze publiczne z obowiązku podejmowania działań chroniących konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi". Ponadto zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE "warunek umowy uznany za nieuczciwy należy co do zasady uznać za nieistniejący".