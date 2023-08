14. emerytura dla dzieci. Oto w jakim przypadku dostaną pieniądze

"Czternasta emerytura" trafi do seniorów we wrześniu. Emeryci i renciści dostaną pieniądze w tym samym dniu, co comiesięczne świadczenie, a więc pierwsze wypłaty ruszą już w piątek. Istnieje jednak grupa młodych osób, którym również przysługują "czternastki". W jakiej sytuacji?