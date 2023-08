Nowe przepisy o emeryturach pomostowych. Więcej osób skorzysta

Aktualnie, poza uchylonym punktem, pracownik uprawniony do świadczenia musi urodzić się po 31 grudnia 1948 r., mieć okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, osiągnąć wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn. Ponadto musi mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn.