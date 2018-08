Astronomiczne ceny na lotniskach. Port Chopina chce wprowadzać konkurencję

40 złotych - tyle na lotnisku Chopina trzeba zapłacić za skromne śniadanie. - Nie mamy wpływu na ceny towarów oferowanych na lotnisku - tłumaczą przedstawiciele portu lotniczego, ale z wygórowanymi cenami próbują walczyć, wprowadzając konkurencję.

Kawa i kanapka na warszawskim lotnisku kosztuje ponad 40 złotych. - To była kanapka z kurczakiem. Była stara, sucha i niedobra. Kosztowała 25 złotych - opowiada pasażer, który niedawno leciał z Warszawy do Połągi. - Kawa kosztowała 19 złotych. No ale przynajmniej była dobra. Droższa niż na mieście, ale niezła.

- Do końca czerwca tego roku 90 proc. powierzchni handlowej Lotniska Chopina była w ręku jednego najemcy, co powodowało praktycznie monopolizację handlu w porcie, pozwalającą na kontrolę cen - piszą w odpowiedzi na nasze pytania przedstawiciele portu lotniczego. - Obecnie Baltona, która dołączyła do grupy najemców, ma szansę przełamać ten monopol. Liczymy, że zmiana ta wpłynie pozytywnie nie tylko na poszerzenie i wzrost atrakcyjności dostępnej oferty, ale również doprowadzi do obniżenia cen. Powinno to nastąpić wraz uruchomieniem pierwszych punktów handlowych Baltony. Dojdzie do tego jeszcze w tym miesiącu.