Ceny gazu pozostaną wysokie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna opublikowała komunikat

- Końcówka 2021 oraz pierwsza dekada stycznia 2022 r. przyniosła stabilizację cen w Europie na poziomie ok. tysiąca dolarów za 1000 m3 gazu - mówił niedawno w wywiadzie dla serwisu wyborcza.biz Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. Jak tłumaczył, to zasługa wielkiej akcji dostarczania gazu płynnego LNG z USA do europejskich portów. - Jednak do normalnego poziomu ceny gazu w granicach 200-300 dolarów za 1000 m3 droga jeszcze daleka - ocenił były wicepremier.