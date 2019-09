Ceny OC dla kierowców. Czy nowe przepisy spowodują wzrost składek na ubezpieczenie auta?

Składki na OC w pierwszym półroczu wzrosły. Czy czas na obniżki? Przed kilkoma tygodniami zmieniły się przepisy dotyczące wyczerpywalności sum gwarancyjnych z ubezpieczenia OC. Pojawiają się pytania: czy wpłyną na wysokość składek obowiązkowych polis? I czego dotyczy wspomniana ustawa?

Z danych zgromadzonych przez porównywarkę ubezpieczeń Ubea.pl wynika, że w lipcu obowiązkowe polisy OC dla kierowców dość znacząco podrożały. Mowa o wzroście z 87 proc. do 90 proc. średniej styczniowej składki. Ten wzrost oznaczał powrót cen obowiązkowego OC do poziomu z lutego oraz maja bieżącego roku.

Ustawa regulująca wyczerpywalność sum – co się zmieni?

Obejrzyj: Rzecznik MŚP chciałby rewolucji w naliczaniu składek ZUS. "Wariant niemiecki to najlepsze rozwiązanie"

W tym kontekście warto przypomnieć, że suma gwarancyjna OC dla kierowców z połowy lat 90 - tych wynosiła równowartość 600 000 euro (ecu) w odniesieniu do jednego zdarzenia. Taki limit nawet po uwzględnieniu inflacji wydaje się niewielki w porównaniu do analogicznych kwot, które obecnie przewiduje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ustawa stanowi odpowiedź na problem zasygnalizowany trzy lata temu przez RPO. Warto pokrótce przybliżyć rozwiązania wprowadzane przez ten akt prawny. Reguluje on nie tylko kwestię wyczerpalności sum gwarancyjnych z OC dla kierowców. Niedawno uchwalona ustawa zapewnia również dodatkowe finansowanie roszczeń związanych z obowiązkowymi polisami OC rolników. Znaczenie takiej regulacji dla całego rynku ubezpieczeniowego i podmiotu obciążonego kosztami (UFG) będzie jednak o wiele mniejsze niż w przypadku OC kierowców - podkreśla Andrzej Prajsnar.

Jeżeli chodzi o obowiązkowe polisy komunikacyjne, to nowe przepisy przewidują zastosowanie obecnego limitu świadczeń za szkody osobowe (5,21 mln euro za jedno zdarzenie), jeżeli umowa OC z wyczerpaną sumą ubezpieczenia została zawarta przed 1 stycznia 2006 r. Taki podwyższony limit (5,21 mln euro) dotyczy również szkód wyrządzonych przed 1 stycznia 2006 r. przez nieznanego lub nieubezpieczonego kierowcę.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przy pomocy swoich dochodów pokryje wydatki związane z zastosowaniem aktualnych sum gwarancyjnych do wypłaty "starych" rent. Część kosztu nowych regulacji mogą ponieść ubezpieczyciele poprzez wyższe obowiązkowe wpłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki Ubea.pl podkreśla, że do ustalenia takich wyższych wpłat potrzebne byłoby jednak odpowiednie rozporządzenie Ministra Finansów. Obecne rozporządzenie ustala roczną składkę na UFG jako 1,3 proc. przypisanej składki brutto z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników.

- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na razie zadeklarował, że ta obowiązkowa stawka nie ulegnie zmianie. Nie można jednak wykluczyć jej wzrostu w kolejnych latach - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. Informacje zebrane przez senackich ekspertów wskazują, że do 2027 r. maksymalny koszt uchwalonych niedawno przepisów wyniesie około 75 mln zł. Przyszłoroczne szacunki mówią o kwocie wynoszącej co najwyżej 7,4 mln zł. Nawet przy założeniu takiego maksymalnego poziomu rocznych kosztów i jego pełnego pokrycia przez ubezpieczycieli okazuje się, że cena każdej z 25 mln obowiązkowych polis OC powinna wzrosnąć tylko o 30 groszy.

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie należy się spodziewać, by ustawa z 19 lipca 2019 r. miała mieć istotny wpływ na ceny obowiązkowych polis OC. I to jest dobra wiadomość dla wszystkich kierowców.