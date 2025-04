Co można odliczyć od podatku za 2024 rok?

Obowiązek rozliczenia deklaracji podatkowej wiąże się z prawem do dokonania różnych odliczeń od podatku na podstawie obowiązujących ulg. Rodzaj dostępnych ulg zmienia się w zależności od sytuacji rodzinnej podatnika, ponoszonych przez niego wydatków na wskazane cele i aktualnych ustaleń prawodawców. Ulgi można odliczać od wysokości zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy lub od podstawy opodatkowania. Dowiedz się, jakie są popularne ulgi podatkowe 2025 i co możesz odliczyć od podatku zapłaconego za rok 2024.

Ulgi podatkowe są kierowane przede wszystkim do podatników, którzy pracują na podstawie umowy o pracę i rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej. Z ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnych, czy też termomodernizacyjnej mogą jednak skorzystać także inne grupy podatników pod warunkiem, że płacą podatki na zasadach ogólnych i mają odpowiednie podstawy, które uprawniają ich do obniżenia wysokości podatku za upływający rok.

Ulgi nie wpływają na wysokość kosztów uzyskania przychodów, lecz na wysokość podatku należnego. Jeśli po skorzystaniu z ulgi podatek należny jest niższy niż suma zapłaconych zaliczek, podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Co ważne, ulgi nie dotyczą zaliczek zapłaconych ze względu na opodatkowanie podatkiem VAT i ryczałtem. Ulgi dotyczą wyłącznie PIT, czyli podatku dochodowego, który jest naliczany w wysokości 12% i 32% od nadwyżki dochodów ponad 120 tysięcy złotych rocznie.

Najczęściej wybieraną ulgą podatkową w Polsce jest ulga prorodzinna. Ulga przysługuje osobom, które są rodzicami lub opiekunami dzieci niepełnoletnich i pełnoletnich pod warunkiem, że kontynuują naukę i pozostają na utrzymaniu podatnika. Na jej podstawie rodziny z dwójką dzieci otrzymują ponad 2000 zł, a wielodzietne z 3 dzieci zyskują ponad 4000 złotych rocznie. Ulga rehabilitacyjna z kolei przysługuje podatnikom, którzy ponieśli wydatki związane z leczeniem, zakupem produktów medycznych ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (np. wózka inwalidzkiego) lub dostosowaniem budynku i samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Do popularnych ulg należy też ulga termomodernizacyjna, która przysługuje w przypadku osób dokonujących ocieplenia budynku mieszkalnego, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej lub pieca w celu poprawy efektywności cieplnej. Warto wspomnieć również o uldze dla krwiodawców, którzy mogą obniżyć wysokość podatku dochodowego o równowartość pieniężną ilości nieodpłatnie przekazanej krwi lub jej składników. Odliczenie przysługuje także do określonej w ustawie wysokości wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Rozliczenia PIT 2024 pozwalają zaliczyć poszczególne wydatki kwalifikowane i nie tylko na poczet różnych ulg, jednak w żadnym wypadku wysokość odliczeń nie może przekroczyć wysokości zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Przykładowo, jeśli wysokość zaliczek na podatek dochodowy wyniosła 5000 złotych przez cały rok, podatnik może dostać maksymalny zwrot podatku w tej wysokości. Nie ma przy tym znaczenia to, z jakich ulg korzystał. Dotyczy to również ulgi prorodzinnej dla największych rodzin, gdyż rodziny z 4 dzieci są zwolnione z podatku dochodowego. Jeśli mają prawo do innych ulg niż ulga prorodzinna, urząd skarbowy nie wypłaci im dodatkowych pieniędzy, nawet gdy przestawią np. dokument potwierdzający wartość zapłaconych zaliczek na zakup sprzętu medycznego w ramach ulgi rehabilitacyjnej.