Co zrobić, gdy ktoś wziął pożyczkę na nasze nazwisko

Jeśli masz wrażenie, że zgubiłeś dowód osobisty - lub został skradziony - musisz działać od razu. Trzeba go zastrzec i to szybko, bo niekiedy minuty decydują o tym, czy ktoś nie weźmie na nasze nazwisko pożyczki.

Zaciągnięcie pożyczki przez internet nie wymaga żadnego złożonego weryfikowania danych. Formalności ograniczone są do minimum, niekiedy wystarczy tylko skan dowodu. To, co z jednej strony stanowi o atrakcyjności takiego pożyczania pieniędzy, z drugiej stwarza ogromne niebezpieczeństwo, bo z łatwością można wziąć pożyczkę na dowód osoby, która go zgubiła.