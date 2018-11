Ekwiwalent za urlop również za zmarłego pracownika. Przełomowa decyzja Trybunału

Ekwiwalent za urlop należy się również spadkobiercom zmarłego pracownika - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.Cała sprawa zaczęła się do dwóch Niemek, które zażądały pieniędzy za niewykorzystane urlopy mężów.

Zmarli mężczyźni nie wykorzystali przed śmiercią wszystkich dni płatnego urlopu. Żony zażądały więc od pracodawców pieniężnych ekwiwalentów. Ci jednak płacić nie chceli, więc sprawa trafiła do sądu. Niemiecki federalny sąd pracy szybko jednak postanowił się zwrócić do TSUE.

Trybunał stanął po stronie wdów i uznał prawo bliskich do ekwiwalentu. - W sytuacji, gdy prawo krajowe wyklucza taką możliwość, spadkobiercy mogą powoływać się bezpośrednio na prawo Unii, i to zarówno względem pracodawcy publicznego, jak i pracodawcy prywatnego - wynika z wyroku Trybunału.

- Aspekt czasowy to tylko jeden z dwóch aspektów prawa do corocznego płatnego urlopu. To też prawo do ekwiwalentu pieniężnego za coroczny urlop niewykorzystany do dnia ustania stosunku pracy - przypomniał również w swoim orzeczeniu Trybunał.