Goldman Sachs sfinansuje swoim pracownikom zapłodnienie metodą in vitro

Bank wspomoże wszystkich, którzy marzą o rodzicielstwie, a z różnych przyczyn nie mogą mieć dzieci. Potencjalni rodzice z pracowników Goldman Sachs mogą liczyć na dofinansowanie rzędu do 20 tys. dolarów na pokrycie kosztów in vitro.

Pracownicy Goldmana mogą liczyć na pokrycie kosztów m.in. pozyskiwania jaj. Zabieg ten przewiduje serię zastrzyków, które stymulują jajniki do produkcji jaj, które następnie wydobywają specjaliści. Bank inwestycyjny przewidział na ten zabieg refundację w wysokości 10 tys. dolarów, zaś "The Guardian" podaje, że w Wielkiej Brytanii jego koszt waha się w granicach 5 tys. funtów. (ok. 6,5 tys. dolarów).

To nie jest pierwsza taka akcja Goldmana. "The Guardian" przypomina, że już rok temu bank dodał do programów świadczeń pracowniczych m.in. operację zmiany płci i niepłodności IVF. Instytucja uruchomiła również program wysyłki mleka matki do domu, jeżeli ta musiałaby pracować za granicą.