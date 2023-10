Ile kosztuje pogrzeb? Zasiłek może nie pokryć nawet połowy wydatków

PO wydaje się być świadoma dyskusji, jaka od dawna toczy się wokół tego świadczenia. Ale krytycy Platformy wytykają tej partii, że to właśnie rząd Donalda Tuska 13 lat temu zdecydował o obniżeniu tego zasiłku z ok. 6800 zł do 4000 zł. Politycy PO tłumaczyli przed laty, że ta decyzja wynikała z tego, że "dochodziło do patologii, że mieliśmy najwyższy w Europie zasiłek", a "to rozwiązanie, zamiast służyć rodzinie, w większym stopniu służyło firmom pogrzebowym".