Kredyt hipoteczny i rozdzielność majątkowa

W większości przypadków, wraz z zawarciem związku małżeńskiego, pary decydują się również na wspólnotę majątkową. Takie rozwiązanie, w którym pieniądze są gospodarowane przez obydwoje małżonków w takim samym zakresie, uważa się przede wszystkim za bardzo wygodne. Istnieją jednak sytuacje, w których para podejmuje decyzję o rozdzielności majątkowej. Wówczas konieczne jest podpisanie stosowanej umowy, najczęściej przed ślubem. Czy takie działanie może mieć wpływ na nasze późniejsze starania o kredyt hipoteczny?

Istnieją sytuacje, w których decyzja o rozdzielności majątkowej wydaje się nam być jedynym słusznym posunięciem. Choć wciąż nie jest to zbyt popularne rozwiązanie w naszym kraju, istnieje spora grupa małżonków, którzy decydują się na podpisanie tak zwanej intercyzy. Jest to umowa przedślubna, w której regulowane są zasady rozporządzania majątkiem każdego z partnerów. Co ciekawe, o rozdzielności majątkowej możemy jednak zdecydować nie tylko przed ślubem, ale również już w trakcie trwania małżeństwa. Wówczas może się to również odbyć w formie umowy, albo też poprzez decyzję sądu.