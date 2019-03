Kredyty. Frankowicze czekają na pomoc. Projekt prezydenta jednak pomoże niewielu

Frankowicze nie są zadowoleni z prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Główny powód? Mało kto z tego koła ratunkowego skorzysta.

Obecny projekt nie ogranicza się tylko do kredytobiorców frankowych, co było powodem krytyki pierwszych propozycji. Próg dochodowy wobec pierwotnych założeń został podniesiony, zwiększona została też wysokość comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. zł do 2 tys., a okres wsparcia wydłużony z 18 do 36 miesięcy, przypomina "Gazeta Wyborcza".